Ein Quadfahrer und sein Beifahrer sind bei einem Unfall in der Börde schwer verletzt worden. Der 24 Jahre alte Fahrer habe das Lenkrad verrissen und sei am Samstagnachmittag mit seinem Fahrzeug bei Calvörde nach links vom Weg abgekommen, teilte die Polizei mit. Das Quad überschlug sich anschließend, wobei die beiden Personen verletzt wurden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Bei dem 24-jährigen Fahrer wurde bei einem Alkoholtest ein Wert von 2,3 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, ein Strafverfahren soll laut Polizei folgen.

