Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 22 bei Rötz (Landkreis Cham) ums Leben gekommen. Der Lkw-Fahrer habe schwere Verletzungen davongetragen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass die Trümmerteile und auch Getränkeflaschen und Scherben auf etwa 100 Meter verteilt gewesen seien.

Eine 21 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen auf der Bundesstraße 22 bei Rötz (Landkreis Cham) ums Leben gekommen. Der Lkw-Fahrer habe schwere Verletzungen davongetragen, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit. Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass die Trümmerteile und auch Getränkeflaschen und Scherben auf etwa 100 Meter verteilt gewesen seien.

Sowohl die Autofahrerin als auch der 29 Jahre alte Fahrer des Getränkelasters seien nach dem Unfall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt gewesen. Ersthelfer, darunter Soldaten der Bundeswehr, hätten ohne Erfolg versucht, sie aus ihren Fahrzeugen zu befreien. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei die 21-Jährige schon nicht mehr ansprechbar gewesen. Der Lkw-Fahrer wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.