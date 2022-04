Ein 43-Jähriger ist in der Nacht zum Montag in Lastrup (Landkreis Cloppenburg) bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es auf der Bundesstraße 213 zu einem Zusammenstoß zwischen dem Auto des 43-Jährigen und dem Wagen eines 47-Jährigen. Dieser wurden ebenfalls schwer verletzt. Beide Männer mussten laut Polizei von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Sie wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Totalschaden, erste Schätzungen belaufen sich auf rund 10.000 Euro. Warum die beiden Fahrzeuge zusammenstießen, war zunächst unklar.

