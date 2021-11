Landkreis fährt Greifswalder Impfzentrum wieder hoch

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat das Greifswalder Impfzentrum für Corona-Schutzimpfungen wieder komplett hochgefahren. In der vergangen Wochen seien wieder bis zu fünf Impfstraßen im Einsatz gewesen, sagte Landkreissprecher Achim Froitzheim am Montag. «Also volle Kapazität.» Es solle jetzt wieder dauerhaft Volllast gefahren werden. Dazu gebe es erweiterte Öffnungszeiten. Die Zahl der Impfteams werde auf zehn erhöht - fünf für das Impfzentrum und fünf für den mobilen Einsatz.

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat das Greifswalder Impfzentrum für Corona-Schutzimpfungen wieder komplett hochgefahren. In der vergangen Wochen seien wieder bis zu fünf Impfstraßen im Einsatz gewesen, sagte Landkreissprecher Achim Froitzheim am Montag. «Also volle Kapazität.» Es solle jetzt wieder dauerhaft Volllast gefahren werden. Dazu gebe es erweiterte Öffnungszeiten. Die Zahl der Impfteams werde auf zehn erhöht - fünf für das Impfzentrum und fünf für den mobilen Einsatz.

Außerdem gebe es erweiterte Öffnungszeiten - auch am Wochenende - mit getrennten Zeiten für Impfwillige ohne Termin und Menschen, die über die wieder eingerichtete Hotline des Landes einen Termin vereinbart haben.

Der Landkreis verzeichnet für die vergangene Woche in insgesamt mehr als 4500 Impfungen. In der Woche davor seien es weniger als 2500 und in der Woche davor gut 2000 gewesen. Zahlen für das Impfzentrum Greifswald zeigen für die vergangene Woche nicht nur deutlich mehr Auffrischungsimpfungen als in der Vorwoche. Auch die Zahl der Erstimpfungen ist demnach gestiegen.