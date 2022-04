Unbekannte haben eine Mobilfunkanlage in Zittau im Landkreis Görlitz beschädigt und für 20.000 Euro Sachschaden gesorgt. Die Täter durchtrennten die Kabel der Anlage, die sich in bis zu vier Metern Höhe befindet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Diese ist nun nicht mehr funktionsfähig. Die Tat ereignete sich am vergangenen Samstag und wurde am Dienstag bekannt.