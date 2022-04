Sieben Teenager haben am Ostersonntag auf dem Geländer einer Grundschule in Hirschfelde (Landkreis Görlitz) ein Lagerfeuer gemacht. Als das Brennholz in der angelegten Feuerstelle zur Neige ging, griffen sie nach Angaben der Polizei vom Ostermontag um Mitternacht zur Axt. Sie fällten einen Baum von 20 Zentimeter Durchmesser und hackten einen zweiten an. Beamte stoppten nach einem Hinweis die Aktion, löschten das Feuer und verwiesen die 15- bis 18-Jährigen des Platzes. Gegen die Jugendlichen wird ermittelt.

