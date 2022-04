Fünf Anwohner und zwei Feuerwehrleute sind nach einem Brand in einem Wohnhaus im Landkreis Heilbronn mit Verletzungen in Krankenhäuser gekommen. Sechs weitere Menschen erlitten nach Feuerwehrangaben leichte Verletzungen und wurden vor Ort behandelt. Das Feuer sei in der Nacht zu Freitag im zweiten Stockwerk des Mehrfamilienhauses in Bad Friedrichshall ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Über 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Durch die Flammen wurden zwei Wohnungen unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von rund 500.000 Euro. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

Fünf Anwohner und zwei Feuerwehrleute sind nach einem Brand in einem Wohnhaus im Landkreis Heilbronn mit Verletzungen in Krankenhäuser gekommen. Sechs weitere Menschen erlitten nach Feuerwehrangaben leichte Verletzungen und wurden vor Ort behandelt. Das Feuer sei in der Nacht zu Freitag im zweiten Stockwerk des Mehrfamilienhauses in Bad Friedrichshall ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Über 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Durch die Flammen wurden zwei Wohnungen unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von rund 500.000 Euro. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.