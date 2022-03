Eine Autofahrerin ist auf der Bundesautobahn 2 mit ihrem Wagen in einen Lastwagen gefahren und dabei tödlich verletzt worden. Die 57-Jährige wurde am Dienstagmorgen bei Möckern (Landkreis Jerichower Land) in ihrem Wagen eingeklemmt und konnte nur noch tot geborgen worden, wie die Polizei mitteilte. Am Ende des Staus, der sich in der Folge des Unfalls bildete, kam es etwa zweieinhalb Stunden später zu einem weiteren Zusammenstoß, bei dem ein 60 Jahre alter Fahrer schwer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die Frau mit ihrem Wagen zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Ziesar frontal und ungebremst in den fahrenden Lastwagen. Durch die Wucht des Aufpralls soll sich der Wagen bis zur Fahrzeugmitte unter den Auflieger geschoben haben. Die Fahrbahn Richtung Berlin wurde gesperrt.

Der 60 Jahre alte Mann erkannte laut Polizei die Verkehrssituation zu spät und fuhr mit seinem Pferdetransporter auf einen Sattelzug. Auch er wurde eingeklemmt und musste befreit werden.

Weshalb die Frau aus dem Landkreis Jerichower Land den vor ihr fahrenden Lastwagen übersah, ist laut Polizei bislang unklar. Die beiden Lastwagenfahrer und die fünf Pferde blieben bei den Unfällen unverletzt. Die Sperrung der Autobahn dauerte bis in die Mittagsstunden.