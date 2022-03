Brand in Haus in Weilerbach: Schaden rund 300.000 Euro

Ein Feuer in einem Wohnhaus hat in Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) zu einem geschätzten Sachschaden von 300.000 Euro geführt. Die 78 Jahre alte Bewohnerin habe am Sonntag eine brennende Überdachung im Garten bemerkt und die Feuerwehr gerufen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag. Angefacht von starkem Wind hätten die Flammen schnell auf das Wohnhaus übergegriffen. Mit der Hilfe eines Anwohners wurden die 78 und 84 Jahre alten Bewohner aus dem Anwesen ins Freie gerettet, wie die Polizei mitteilte. Beide seien in ein Krankenhaus gebracht worden, aus dem sie unverletzt wieder entlassen wurden. Die Feuerwehr habe mit starken Kräften ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Wohnhäuser verhindert. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Abend hinein, hieß es. Die Brandursache sei noch unklar. Das Gebäude könne derzeit nicht betreten werden.

