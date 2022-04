Ein Motorrad-Fahrschüler hat sich bei einem Unfall auf der Autobahn 8 am Donnerstag schwere Verletzungen zugezogen. Auf Höhe der Anschlussstelle Karlsbad sei der 29-Jährige wegen eines Fahrfehlers zu Fall gekommen, teilte die Polizei in Karlsruhe mit. Er wurde in eine Klinik geflogen - und nach ambulanter Behandlung wieder entlassen. Die A8 war in Fahrtrichtung Stuttgart rund eine Stunde gesperrt.