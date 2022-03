Bei einem Unfall nahe Fuldabrück am Mittwochnachmittag sind eine Frau schwer und zwei Männer leicht verletzt worden. Die Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher in Kassel. Auf einer Landstraße nahe des Ortsteils Bergshausen war ein Autofahrer aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß er hintereinander mit zwei entgegenkommenden Wagen zusammen. Die Straße zwischen Dörnhagen und Bergshausen wurde für zwei Stunden voll gesperrt.

