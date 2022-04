Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Autobahn 72 bei Rötha im Landkreis Leipzig ist eine Fahrerin schwer verletzt worden. Der Wagen der 50-Jährigen prallte am Freitag mit einem Auto links von ihr zusammen, als die Frau einen Lastwagen überholen wollte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Nach dem Aufprall wurde die Fahrerin gegen den Lkw geschleudert und prallte anschließend gegen die mittlere Betonschutzplanke. Der Lkw und das Auto auf der linken Fahrspur stießen ebenfalls zusammen. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden anderen Beteiligten blieben unverletzt.