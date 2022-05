Ein Geldautomat in Sangerhausen im Landkreis Mansfeld-Südharz ist in der Nacht zum Donnerstag angegriffen worden. Vermutlich wurde der Automat gesprengt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Auf welche Art sei nicht bekannt. Es war ein Knall zu hören. Der Geldautomat befand sich in einem Pavillon in einem Gewerbegebiet. Dieser wurde stark beschädigt. Nach Angaben der Polizei liegen nun Trümmerteile um ihn herum. Ob Geld erbeutet werden konnte, ist bisher unklar. Anschließend soll sich ein dunkles Auto Richtung Autobahn 38 entfernt haben. Fahndung, Spurensuche und Ermittlungen laufen.