Hund fällt 14-Jährige an

Bei einer Gartenfeier hat ein Hund in Klosternaundorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) eine 14-Jährige angesprungen und gebissen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fiel das Mädchen nach der Hundeattacke am Samstagabend gegen eine Feuertonne und zog sich mehrere Verbrennungen zu. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Hundehalter, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte.

