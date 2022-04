Ein betrunkener Familienvater soll bei einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt randaliert und dabei eine Polizistin verletzt haben. Die 19-jährige Tochter des Mannes habe am Dienstagabend in Losheim am See (Landkreis Merzig-Wadern) die Polizei gerufen, nachdem dieser mehrfach die Mutter und sie ins Gesicht geschlagen habe, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

Vor Ort ging der 47-Jährige demnach dann mehrfach auf die Beamten los, drohte ihnen und schlug Türen zu. Erst als Verstärkung kam, konnte er unter Kontrolle gebracht werden. Gegen die Handschellen wehrte sich der Mann erneut und wollte auf die Beamten spucken. Eine 25 Jahre alte Polizistin erlitt dabei leichte Verletzungen an der Hand. Der 47-Jährige wurde in Gewahrsam genommen. Weil er laut Polizei eine Gefahr für sich und andere darstellte, kam er in eine Psychiatrie. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.