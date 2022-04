Brand in leerstehendem Fabrikgebäude in Heringen

Ein leerstehendes Fabrikgebäude hat am Montagnachmittag in Heringen/Helme (Kreis Nordhausen) gebrannt. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen sagte. Die Flammen waren im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen. Menschen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst unklar.

