Die Polizei in Einbeck (Landkreis Northeim) hat am Sonntag davor gewarnt, dass im Stadtgebiet gefälschte Geldscheine im Umlauf sein könnten. Bei einem Einsatz wegen versuchter Körperverletzung zwischen Jugendlichen waren am Freitag knapp 3500 Euro Falschgeld beschlagnahmt worden, wie die Polizei mitteilte. Erkennbar seien die Fälschungen an ihrer Farbe: So seien die 100-Euro-Scheine zu hell und die 50-Euro-Scheine zu dunkel gefärbt. Zudem stehe auf der Rückseite klein das Wort «Copy» geschrieben. Wer gefälschte Scheine bei sich entdeckt, wird gebeten, sich bei der Einbecker Polizei zu melden.

