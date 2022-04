57 Menschen sind in einem Hotel im Landkreis Oberallgäu an einem Magen-Darm-Virus erkrankt. Drei der Erkrankten befinden sich zur medizinischen Behandlung in einer Klinik, wie eine Sprecherin des Landesamtes Oberallgäu am Freitagabend mitteilte. Demnach verblieben die übrigen 54, genau wie 265 gesunde Gäste, weiterhin in dem Hotel in Bad Hindelang.

57 Menschen sind in einem Hotel im Landkreis Oberallgäu an einem Magen-Darm-Virus erkrankt. Drei der Erkrankten befinden sich zur medizinischen Behandlung in einer Klinik, wie eine Sprecherin des Landesamtes Oberallgäu am Freitagabend mitteilte. Demnach verblieben die übrigen 54, genau wie 265 gesunde Gäste, weiterhin in dem Hotel in Bad Hindelang.

Den Angaben zufolge kümmerten sich drei Ärzte sowie 28 Helferinnen und Helfer der Johanniter Unfallhilfe und des Bayerischen Roten Kreuzes um die Erkrankten. Die öffentlichen Bereiche des Hotels seien gründlich desinfiziert worden.

Zunächst war nicht bekannt, ob es sich bei dem Erreger um das hochansteckende Norovirus handele. Das Oberallgäuer Gesundheitsamt veranlasste der Sprecherin zufolge eine Untersuchung der Stuhlproben der Erkrankten.