Auf einem Parkplatz an der A5 in Hessen ist ein Auto unter einen abgestellten Sattelauflieger geraten. Nach ersten Erkenntnissen war der Wagen mit einer Person besetzt, die schwer verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Samstagabend zwischen den Anschlussstellen Zeppelinheim und Langen/Mörfelden in Fahrtrichtung Basel. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es keine weiteren Unfallbeteiligten.

