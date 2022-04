Ein 25-Jähriger hat bitter erfahren müssen, dass die Polizei nicht grundlos zum Anschnallen im Auto mahnt. Weil er in seinem Kleintransporter ohne Gurt auf der A 28 unterwegs war, flog sein gefälschter Führerschein auf, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Autobahnpolizei hatte ihn am Vortag nahe der Anschlussstelle Hatten im Landkreis Oldenburg kontrolliert. Der 25-Jährige war kooperativ, schien aber die Kontrolle zügig beenden zu wollen. Der Grund: Sein Führerschein war eine «Totalfälschung». Er durfte nicht weiterfahren, Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

