Bei einem Verkehrsunfall in Dissen am Teutoburger Wald ist eine Rollerfahrerin ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache war der Roller am frühen Mittwochmorgen mit einem Auto zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Die Frau sei noch an der Unfallstelle verstorben. Nach ersten Erkenntnissen sei die Fahrerin des Autos unverletzt geblieben. Weitere Details blieben zunächst unklar.

