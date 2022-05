Ein Feuer in einem Golfclub in Bad Füssing im Landkreis Passau hat einen Gesamtschaden von etwa einer Million Euro verursacht. Der Brand war nach ersten Erkenntnissen am späten Freitagabend in der Tiefgarage des Clubs ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Dort waren unter anderem sieben E-Golfcarts gelagert. Die Fahrzeuge werden dort geladen, was vermutlich auch den Brand auslöste, wie es weiter hieß. Das gesamte Gebäude wurde durch den Rauch stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.