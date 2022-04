Ein Mann ist bei einem Unfall in Niederbayern schwer verletzt worden. Vier weitere Menschen wurden am Montagabend leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 67 Jahre alte Fahrer eines Wagens fuhr bei Griesbach (Landkreis Passau) auf das Auto vor ihm auf, das an einer Kreuzung wartete. Durch den Aufprall wurde das Auto des Unfallverursachers in den Gegenverkehr geschleudert. Dort stieß es frontal mit einem weiteren Wagen zusammen.

