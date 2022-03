Eine 76 Jahre alte Frau ist an einem Bahnübergang in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) von einem Zug erfasst worden und gestorben. Die 76-Jährige wollte am Donnerstagnachmittag nach Angaben der Polizei den Bahnübergang zu Fuß in Richtung Innenstadt überqueren, als sich ein Zug aus Richtung Kolberemoor näherte. Die Bahnschranken seien zu diesem Zeitpunkt geschlossen gewesen, hieß es. Trotz Notbremsung des Zugführers sei die Frau von dem Zug erfasst worden. Die Rettungskräfte brachten die 76-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie an ihren schweren Verletzungen starb.

Eine 76 Jahre alte Frau ist an einem Bahnübergang in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) von einem Zug erfasst worden und gestorben. Die 76-Jährige wollte am Donnerstagnachmittag nach Angaben der Polizei den Bahnübergang zu Fuß in Richtung Innenstadt überqueren, als sich ein Zug aus Richtung Kolberemoor näherte. Die Bahnschranken seien zu diesem Zeitpunkt geschlossen gewesen, hieß es. Trotz Notbremsung des Zugführers sei die Frau von dem Zug erfasst worden. Die Rettungskräfte brachten die 76-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie an ihren schweren Verletzungen starb.

Weshalb es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt nun die genauen Umstände. Der Schienenverkehr und der Bahnübergang waren für etwa eineinhalb Stunden komplett gesperrt.