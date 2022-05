Rund 150.000 Euro Schaden hat ein Brand in einem Wohnhaus in Thulendorf bei Sanitz (Landkreis Rostock) verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte, brach das Feuer in der Nacht zum 1. Mai im Dachstuhl aus. Der 56-jährige Hausbewohner und seine Frau konnten noch rechtzeitig das Gebäude verlassen und wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr hatte zunächst Probleme, Löschwasser heranzuführen und musste dazu die Bundesstraße 110 vorübergehend sperren. Das Haus sei nun unbewohnbar. Es werde wegen Verdachts der Brandstiftung ermittelt.