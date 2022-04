Ein unvorsichtiger Unkrautbekämpfer hat an einem denkmalgeschützten Haus in Güstrow einen Schwelbrand mit einem Schaden von rund 100.000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, war ein Holzbalken des Hauses in der Altstadt mit einem Abflammgerät von außen so erhitzt worden, dass er in Brand geriet. Das Feuer fiel aber erst fünf Stunden nach Feierabend auf, weil sich im Kinderzimmer im ersten Obergeschoss starker Rauch ausbreitete. Ein zwei Jahre altes dort schlafendes Kind musste wegen einer Rauchvergiftung ambulant behandelt werden.

Die Feuerwehr brach zur Brandbekämpfung auch eine Wand auf, um Glutnester in der Fachwerkwand zu löschen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

Mit Gasflammen aus solchen Abflammgeräten brennen Angestellte oder Hausmeisterdienste oft Unkraut und Kletterpflanzen ab, wo andere Techniken zu aufwendig wären. Dabei kommt es aber immer wieder zu Bränden. So war Ende 2020 in Lobbe auf der Insel Rügen ein ganzes Hotel abgebrannt, weil ein Angestellter Efeu an der Wand ebenfalls mit Feuer abgebrannt hatte. Dabei war die Holzverkleidung und schließlich der Dachstuhl entzündet worden. Es entstand ein Millionenschaden.