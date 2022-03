Wahl in Bützow: Christian Grüschow bleibt Bürgermeister

Landkreis Rostock Wahl in Bützow: Christian Grüschow bleibt Bürgermeister

Der Bürgermeister von Bützow (Landkreis Rostock) heißt für weitere acht Jahre Christian Grüschow. Der 42 Jahre alte Amtsinhaber bekam bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag 1424 Stimmen, was rund 80 Prozent der abgegebenen knapp 1800 Stimmen waren. Grüschow, der seit 2014 im Amt ist, ist Diplomkaufmann und war der einzige Kandidat. Die Wahlbeteiligung lag bei 27 Prozent. Bützow hat rund 7800 Einwohner. In der Stadtvertretung haben die Bützower Wählergemeinschaft 7, die CDU 5, SPD 4 und Linke 2 Sitze, dazu kommen drei weitere einzelne Abgeordnete.

