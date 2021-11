Landkreistag kritisiert Corona-Kurs der Landesregierung

Der Thüringische Landkreistag hat in einem offenen Brief die Corona-Politik der rot-rot-grünen Landesregierung scharf kritisiert. Das «Chaos und Durcheinander der Landesregierung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie» müsse ein Ende haben, forderten die Präsidentin des Landkreistages und ihre Stellvertreterin, Martina Schweinsburg (CDU) und Antje Hochwind-Schneider (SPD) in dem Brief, der am Dienstag verbreitet wurde.

Der Thüringische Landkreistag hat in einem offenen Brief die Corona-Politik der rot-rot-grünen Landesregierung scharf kritisiert. Das «Chaos und Durcheinander der Landesregierung bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie» müsse ein Ende haben, forderten die Präsidentin des Landkreistages und ihre Stellvertreterin, Martina Schweinsburg (CDU) und Antje Hochwind-Schneider (SPD) in dem Brief, der am Dienstag verbreitet wurde.

Die Zusammenarbeit der Landesregierung mit den Kommunen sei eine Zumutung. «Das reine Exekutieren von Verordnungen und Maßnahmen sowie die Degradierung der Gesundheitsämter der Landkreise zu reinen Befehlsempfängern des Gesundheitsministeriums helfen nicht weiter», heißt es in dem Schreiben.

Der Landkreistag fordert zudem eine rasche Verbesserung der Impfangebote in ländlichen Regionen - vor allem für die Boosterimpfungen. «In der aktuellen Phase der Corona-Pandemie mit sehr hohen Inzidenzwerten muss von morgens bis abends und das Wochenende hindurch geimpft werden», fordern Schweinsburg und Hochwind-Schneider.

Thüringen gilt als eines der am stärksten von der vierten Welle der Corona-Pandemie betroffenen Bundesländer in Deutschland. Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner im Freistaat nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 936,8. Das ist nach Sachsen (1268,9) bundesweit der zweithöchste Wert.