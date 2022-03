Eine kalbende Kuh hat einen Bauern in Utting am Ammersee tödlich verletzt. Der 63-Jährige habe am Sonntag im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech das Kälbchen im Stall aufnehmen wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin griff das Muttertier den Mann plötzlich an. Kollegen des Landwirts versuchten, Erste Hilfe zu leisten, und alarmierten die Rettungskräfte. Der Bauer starb aber noch vor Ort an den Verletzungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nach ersten Ermittlungen der Kripo in Fürstenfeldbruck nicht.

Eine kalbende Kuh hat einen Bauern in Utting am Ammersee tödlich verletzt. Der 63-Jährige habe am Sonntag im oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech das Kälbchen im Stall aufnehmen wollen, teilte die Polizei am Montag mit. Daraufhin griff das Muttertier den Mann plötzlich an. Kollegen des Landwirts versuchten, Erste Hilfe zu leisten, und alarmierten die Rettungskräfte. Der Bauer starb aber noch vor Ort an den Verletzungen. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nach ersten Ermittlungen der Kripo in Fürstenfeldbruck nicht.