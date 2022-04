Der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Schieske will am 11. September bei der Oberbürgermeisterwahl in Cottbus antreten. Er bestätigte am Montagabend auf dpa-Anfrage, dass er als Kandidat bereit stünde, wenn er bei der kommenden Mitgliederversammlung gewählt werden würde und bestätigte damit Informationen von «rbb24»- Recherche. Am Dienstag wolle sich der AfD-Vorstand zu der Entscheidung äußern. Bei den Landtagswahlen 2019 hatte Schieske im Wahlkreis Cottbus II ein Direktmandat für die AfD geholt. Hauptberuflich ist er bei der städtischen Feuerwehr tätig.

Der AfD-Landtagsabgeordnete Lars Schieske will am 11. September bei der Oberbürgermeisterwahl in Cottbus antreten. Er bestätigte am Montagabend auf dpa-Anfrage, dass er als Kandidat bereit stünde, wenn er bei der kommenden Mitgliederversammlung gewählt werden würde und bestätigte damit Informationen von «rbb24»- Recherche. Am Dienstag wolle sich der AfD-Vorstand zu der Entscheidung äußern. Bei den Landtagswahlen 2019 hatte Schieske im Wahlkreis Cottbus II ein Direktmandat für die AfD geholt. Hauptberuflich ist er bei der städtischen Feuerwehr tätig.

Amtsinhaber Holger Kelch (CDU) hatte im Oktober 2021 erklärt, dass er nicht kandidieren wolle. Der Cottbuser Dezernent für Ordnung und Sicherheit, Thomas Bergner, ist neuer Oberbürgermeisterkandidat für die CDU. Die SPD schickt Tobias Schick, Geschäftsführer des Stadtsportbundes, ins Rennen um das neue Stadtoberhaupt.