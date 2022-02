Landtag berät in Sondersitzung über Ende der Corona-Regeln

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns kommt am Montag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um über die Lockerung der Corona-Schutzvorschriften zu beraten. Grundlage sind die jüngsten Vereinbarungen von Bund und Ländern. Am Mittwoch hatten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Länderchefs darauf verständigt, die Beschränkungen im Alltags- und Wirtschaftsleben schrittweise aufzuheben.

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns kommt am Montag zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um über die Lockerung der Corona-Schutzvorschriften zu beraten. Grundlage sind die jüngsten Vereinbarungen von Bund und Ländern. Am Mittwoch hatten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Länderchefs darauf verständigt, die Beschränkungen im Alltags- und Wirtschaftsleben schrittweise aufzuheben.

Bis zum 20. März sollen alle einschneidenden Auflagen wegfallen, sofern es die Situation in den Kliniken zulässt. Ein «Basisschutz» mit Maskenpflicht in Innenräumen, Bussen und Bahnen sowie mit Tests soll aber darüber hinaus möglich sein. Für die Umsetzung will der Landtag in Schwerin einen Beschluss fassen, der dann Grundlage für die Änderung der Corona-Landesverordnung durch die Landesregierung sein wird. Am Dienstag kommt dazu das Kabinett zusammen.