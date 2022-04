Nach Ansicht der FDP in Mecklenburg-Vorpommern sprechen einige Gründe für eine kontrollierte Freigabe des Rauschmittels Cannabis. «Neben den Ressourcen, die in der Strafverfolgung frei werden und Steuermitteln, die eingespart werden können, ist durch die Freigabe im Gegenzug mit einem spürbaren Zufluss an Steuereinnahmen zu rechnen», erklärte der Fraktionsvorsitzende der Liberaldemokraten im Landtag, René Domke, am Mittwoch in Schwerin. Es sei daher richtig, dass die Ampel-Regierung im Bund die Freigabe im Koalitionsvertrag verankert habe und auch umsetzen werde.