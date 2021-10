Landtag feiert 75. Geburtstag von Land und Verfassung

Zum 75. Geburtstag von Land und Verfassung ist die Fassade des hessischen Landtags am Sonntagabend zur Leinwand geworden. Das Parlament feierte das Jubiläum mit einer großen Lichtershow für alle am Schloßplatz in Wiesbaden. Um das Licht auf die 2000 Quadratmeter Fläche zu projizieren, wurden sieben große Beamertürme eingesetzt. Sie sorgten am Abend für eine bunte Show auf einer Länge von 130 Metern und einer Breite von 15 Metern.

Es gibt fünf Akte: «Das Haus erinnert sich», «Der Landtag als Gebäude», «Der Landtag als Institution», «Demokratie», und «Das alles ist Hessen». Bis einschließlich 12. Oktober sind für jeden Abend fünf weitere Aufführungen geplant. Die kostenlose und frei zugängliche Show trägt den Titel «75 Jahre Demokratie in Hessen».

Um einen möglichst hohen Corona-Schutz zu erreichen, werden die Zuschauerinnen und Zuschauer gebeten, während der Vorführung eine Maske zu tragen und einen Sicherheitsabstand von 1,50 Meter zu halten.