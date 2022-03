Die Internetplattform abgeordnetenwatch.de hat ihr Frageportal zur Landtagswahl am 8. Mai in Schleswig-Holstein gestartet. Wähler können dort die Direktkandidaten der Parteien öffentlich im Internet finden und befragen, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Alle Direktkandidaten aus den 35 Wahlkreisen hätten ein Profil und seien per Postleitzahl-Angabe zu finden. Das Profil enthalte einen kurzen Steckbrief, politische Ziele, Wahlkampfbilder und weiterführende Links. Veröffentlicht werden auch Fragen von Wählern und die Antworten der Kandidaten.

Die Internetplattform abgeordnetenwatch.de hat ihr Frageportal zur Landtagswahl am 8. Mai in Schleswig-Holstein gestartet. Wähler können dort die Direktkandidaten der Parteien öffentlich im Internet finden und befragen, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten. Alle Direktkandidaten aus den 35 Wahlkreisen hätten ein Profil und seien per Postleitzahl-Angabe zu finden. Das Profil enthalte einen kurzen Steckbrief, politische Ziele, Wahlkampfbilder und weiterführende Links. Veröffentlicht werden auch Fragen von Wählern und die Antworten der Kandidaten.