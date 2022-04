Die Fraktionen von CDU, Grünen und FDP im Schweriner Landtag haben sich bei Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) über mangelnde Akteneinsicht zur umstrittenen Klimastiftung MV beschwert. Wie es in einem bereits am Dienstag übergebenen Brief heißt, komme die Landesregierung ihrer Informationspflicht gegenüber dem Landesparlament nicht im verfassungsmäßig gebotenen Umfang nach. Die «Schweriner Volkszeitung» (SVZ) berichtete in ihrer Ausgabe am Freitag darüber.