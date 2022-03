Unter der Leitung der Landtagspräsidentin haben in Schwerin erste Gespräche zur Auflösung der umstrittenen Klimastiftung MV stattgefunden. Hiermit soll ein Beschluss des Landtages umgesetzt werden. Es sei ein Auftaktgespräch gewesen, indem zwar bereits juristische Fragen erörtert wurden, es seien jedoch noch weitere Gespräche nötig, sagte die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Jeannine Rösler, am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Neben den Fraktionsvorsitzenden hatte ihren Angaben zufolge die Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD), der Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), und der Vorstand der Klimastiftung MV an den Gesprächen teilgenommen.

Unter der Leitung der Landtagspräsidentin haben in Schwerin erste Gespräche zur Auflösung der umstrittenen Klimastiftung MV stattgefunden. Hiermit soll ein Beschluss des Landtages umgesetzt werden. Es sei ein Auftaktgespräch gewesen, indem zwar bereits juristische Fragen erörtert wurden, es seien jedoch noch weitere Gespräche nötig, sagte die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Jeannine Rösler, am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Neben den Fraktionsvorsitzenden hatte ihren Angaben zufolge die Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD), der Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), und der Vorstand der Klimastiftung MV an den Gesprächen teilgenommen.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende René Domke sieht den Ball ganz klar im Feld der Landesregierung. Der Landtag habe einen Entschluss gefasst und der müsse nun umgesetzt werden. Aus seiner Sicht stellen sich bei der Auflösung der Stiftung aktuell noch viele Fragen, es sei jedoch keine unlösbare Aufgabe. Von der AfD hieß es, man stehe einer Auflösung nicht ablehnend gegenüber, Fraktionschef Nikolaus Kramer fordert jedoch zuvor eine eingehende juristische Prüfung. Man habe bereits über mehrere juristisch mögliche Wege gesprochen.