Landtag seit 40 Jahren Pate des Segelschiffs «Gorch Fock»

Mit einer Würdigung des 40. Jubiläums der Patenschaft des Landtags zum Segelschulschiff «Gorch Fock» der Marine hat das Parlament in Kiel am Mittwoch seine Tagung begonnen. «Wir Abgeordnete sind stolz darauf, dass diese enge Verbindung inzwischen weit mehr ist als nur eine Patenschaft», sagte Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU). Sie sei zu einer wirklichen Partnerschaft gewachsen. «Die «Gorch Fock» war und ist ein maritimes Symbol Deutschlands.» Sie sei oft genug «als diplomatische Eisbrecherin» unterwegs gewesen. Es handele sich um eine bis heute in Deutschland einmalige Patenschaft mit einem Schiff der Marine.

Bevor das Schiff bei seiner Rückkehr in den Heimathafen Anfang Oktober nach jahrelanger Sanierung im Marinestützpunkt festmachte, hatte der für 135 Millionen Euro runderneuerte Dreimaster eine Ehrenrunde in der Innenförde angesetzt. Dort befindet sich der Landtag von Schleswig-Holstein. Auf dem Programm des Parlaments standen am Mittwoch mehrere Themen rund um die Corona-Pandemie.