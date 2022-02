Landtags-Opposition fordert Dunkelfeldstudie zu Kriminalität

Die Polizeiliche Kriminalstatistik in Hessen ist aus Reihen der Landtagsopposition als lückenhaft kritisiert worden. Erfasst würden nur angezeigte Straftaten und die Zahl der Verdächtigen, die die Polizei zugeordnet habe, sagte der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Torsten Felstehausen, am Mittwoch in Wiesbaden. Es werde aber nicht die Zahl derer erfasst, die überführt und zur Verantwortung gezogen werden.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik in Hessen ist aus Reihen der Landtagsopposition als lückenhaft kritisiert worden. Erfasst würden nur angezeigte Straftaten und die Zahl der Verdächtigen, die die Polizei zugeordnet habe, sagte der innenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Torsten Felstehausen, am Mittwoch in Wiesbaden. Es werde aber nicht die Zahl derer erfasst, die überführt und zur Verantwortung gezogen werden.

Daher sei es irreführend, wenn Innenminister Peter Beuth (CDU) von einer «Aufklärungsquote» spreche, kritisierte Felstehausen. Es brauche stattdessen eine Verlaufsstatistik unter Einbeziehung der Justiz sowie eine Dunkelfeldstudie, da viele Straftaten aus Scham nicht angezeigt würden.

Auch der Innenexperte der FDP-Fraktion, Stefan Müller, monierte: «Viele Straftaten werden in der aktuellen Kriminalstatistik gar nicht erfasst - zum Beispiel in der Cyberkriminalität und der häuslichen Gewalt.» Nötig sei eine Dunkelfeldstudie mit wissenschaftlicher Begleitung, «die das tatsächliche Lagebild der Kriminalität in Hessen widerspiegelt».

Der innenpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion, Klaus Herrmann, warf der Landesregierung eine «Vernebelung der Realität» und «Jubel- und Propagandabotschaften» vor. Die Kriminalstatistiken würden Bürger in trügerischer Sicherheit wiegen. «In einigen Deliktsbereichen, unter anderem im Rotlichtmilieu oder beim Drogenhandel, wird die Zahl der Straftaten vom Kontrolldruck der Polizei massiv beeinflusst.» Weniger Kontrollen führten zu weniger festgestellten Straftaten und damit zu niedrigeren Fallzahlen in der Statistik, sagte Herrmann.