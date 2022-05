Die Spitzenkandidaten von CDU, SPD und Grünen zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben am Mittwochabend im TV-Triell beim NDR Kontroversen in der Energie- und Sozialpolitik ausgetragen. SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller warf der Jamaika-Koalition vor, sie habe das Soziale komplett vernachlässigt. Finanzministerin Monika Heinold von den Grünen konterte, dies sei eine platte These und falsch. Sie verwies unter anderem auf die Entlastung der Eltern von Kita-Gebühren.