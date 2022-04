Gut zwei Wochen vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein sind die Spitzenkandidaten der vier stärksten Parteien beim sogenannten Politboxen gegeneinander angetreten. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), Thomas Losse-Müller (SPD), Monika Heinold (Grüne) sowie Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) trafen sich am Freitagabend in Rendsburg zum verbalen Schlagabtausch. Sie warben im Boxring engagiert für ihre Positionen. Die jüngste Umfrage sieht die CDU klar vor SPD, Grünen und FDP.