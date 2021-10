Laschet-Nachfolge: NRW-CDU wählt Wüst zum neuen Parteichef

Hendrik Wüst spricht bei einem Landesparteitag in Bielefeld zu den Delegierten. Foto: Bernd Thissen/dpa

Hendrik Wüst ist der neue Vorsitzende der CDU in Nordrhein-Westfalen. Bei einem Landesparteitag in Bielefeld wurde der Landesverkehrsminister und designierte Ministerpräsident am Samstag mit 98,3 Prozent zum Nachfolger von Armin Laschet gewählt. Der 46-jährige Wüst hatte keinen Gegenkandidaten.

