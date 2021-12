Laser-Seglerin Julia Büsselberg Spitzenreiterin bei WM

Die Berliner Laser-Seglerin Julia Büsselberg ist überraschend stark in die Weltmeisterschaft in der olympischen Ilca-6-Klasse im Oman gestartet. Die 21 Jahre alte Steuerfrau vom Verein Seglerhaus am Wannsee übernahm im Feld der 63 Starterinnen aus 33 Nationen nach den ersten drei Wettfahrten die Führung. Mit nur 17 Punkten auf dem WM-Konto dominierte die Berlinerin am Donnerstag die Flotte bei böigen und unbeständigen Winden.

Die Berliner Laser-Seglerin Julia Büsselberg ist überraschend stark in die Weltmeisterschaft in der olympischen Ilca-6-Klasse im Oman gestartet. Die 21 Jahre alte Steuerfrau vom Verein Seglerhaus am Wannsee übernahm im Feld der 63 Starterinnen aus 33 Nationen nach den ersten drei Wettfahrten die Führung. Mit nur 17 Punkten auf dem WM-Konto dominierte die Berlinerin am Donnerstag die Flotte bei böigen und unbeständigen Winden.

Die Athletin des German Sailing Team hat sich mit den Rängen 14 und zwei sowie einem Tagessieg schon nach dem ersten WM-Segeltag einen Vorsprung von 12.5 Punkten vor der Zweitplatzierten Griechin Vasileia karachaliou erkämpft. Die WM der Ilca-6-Klasse (vormals Laser Radial) endet am 6. Dezember mit den letzten Wettfahrten und der Siegerehrung.