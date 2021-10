Laster fahren an Stauende auf A7 ineinander: Ein Toter

Bei einem schweren Unfall mit mehreren Lastern ist auf der Autobahn 7 im Kreis Fulda ein Lkw-Fahrer gestorben. Nahe einer Rastanlage bei Burghaun fuhren am Donnerstagabend an einem Stauende vier Lkw ineinander, wie die Polizei mitteilte. Zwei der Laster gerieten in Brand. Die Löscharbeiten gestalteten sich den Angaben zufolge wegen einer Ladung Holz-Pellets schwierig. «Die BAB 7 dürfte in Fahrtrichtung Süden noch für Stunden gesperrt sein. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Niederaula.» Die Unfallursache war zunächst unklar.

Bei einem schweren Unfall mit mehreren Lastern ist auf der Autobahn 7 im Kreis Fulda ein Lkw-Fahrer gestorben. Nahe einer Rastanlage bei Burghaun fuhren am Donnerstagabend an einem Stauende vier Lkw ineinander, wie die Polizei mitteilte. Zwei der Laster gerieten in Brand. Die Löscharbeiten gestalteten sich den Angaben zufolge wegen einer Ladung Holz-Pellets schwierig. «Die BAB 7 dürfte in Fahrtrichtung Süden noch für Stunden gesperrt sein. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Niederaula.» Die Unfallursache war zunächst unklar.