Lasterfahrer stirbt auf der A6 - Gas tritt aus

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) ist ein Lastwagenfahrer gestorben. Polizeiangaben zufolge erkannte der Mann am Dienstag wohl ein Stauende zu spät und fuhr mit seinem Kleinlaster auf einen stehenden Gefahrgut-Transporter auf. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr band austretendes Schweißgas mit Sprühnebel. Gefahr für Anwohner bestand den Angaben nach nicht. Die Autobahn in Richtung Heilbronn wurde gesperrt.

