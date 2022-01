Lasterfahrer verletzt sich an eigener Hecktür schwer

Ein Lasterfahrer ist im Landkreis Zwickau von einer zuschlagenden Hecktür seines Fahrzeugs schwer verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte, hatte der 44-Jährige in Hohenstein-Ernstthal zum Entladen beide Hecktüren geöffnet. Dabei wurde die linke Tür am Donnerstag von einem Windstoß weit aufgerissen, ein entgegenkommendes Auto fuhr dagegen. Anschließend schlug die Tür wieder zu und verletzte den Lkw-Fahrer. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 3500 Euro.

