Lastwagen erfasst E-Bike-Fahrer: Tödlicher Unfall

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist ein E-Bike-Fahrer tödlich verletzt worden. Der Lkw soll am Donnerstagmorgen in Stuttgart-Weilimdorf an einer Ampel rückwärts gefahren sein und dabei den E-Bike-Fahrer erfasst haben, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Laster habe sich am Donnerstagmorgen erst auf der linken von zwei Spuren eingeordnet. Wahrscheinlich habe sich der Fahrer während der Rotphase der Apel umentschieden und die Spur gewechselt. Dabei fuhr er dann rückwärts in den E-Bike-Fahrer. Dieser starb noch an der Unfallstelle.

