Lastwagen erfasst Fußgängerin: Frau schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist in Schmalkalden von einem Lastwagen angefahren und schwer verletzt worden. Der Fahrer beging anschließend Fahrerflucht. Wie die Polizei mitteilte, wurde die 72-Jährige am Donnerstag beim Überqueren der Straße an einem Kreisverkehr von dem Fahrzeug erfasst. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Lkw.

