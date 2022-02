Lastwagen in Brand geraten: Vollsperrung auf A61 in Richtung Ludwigshafen

Aufgrund eines in Brand geratenen Lastwagens auf der A61, zwischen Boppard und Emmelshausen, ist die Fahrtrichtung in Richtung Ludwigshafen voll gesperrt. Die Brandursache ist bislang unklar

Auf der Autobahn 61 zwischen Boppard und Emmelshausen ist nach Angaben der Polizei am Dienstag ein Lastwagen in Brand geraten. Die Ursache war zunächst unklar.

Vollsperrung der A61 in Richtung Ludwigshafen

Das Fahrzeug habe kein Gefahrgut geladen, teilte das Polizeipräsidium Koblenz mit. Nach ersten Erkenntnissen sei der Fahrer in Sicherheit, die Einsatzkräfte hätten bereits mit dem Mann sprechen können.

Die A61 sei an der Stelle in Fahrtrichtung Köln frei, in Fahrtrichtung Ludwigshafen allerdings voll gesperrt, hieß es. Die Untersuchungen vor Ort laufen.