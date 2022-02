Lastwagen in Flammen: Autobahn 5 voll gesperrt

Wegen eines Lastwagen-Vollbrands nach der Anschlussstelle Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) ist die Autobahn 5 in Richtung Frankfurt voll gesperrt worden. Aufgrund des Feuers und der Sichtbehinderungen wurde auch eine Vollsperrung der Autobahn in Richtung Süden am Dienstagnachmittag vorbereitet, wie die Polizei mitteilte. Ursache und Ausmaß des Brandes waren zunächst unklar.

