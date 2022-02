Lastwagen kippt um: Stundenlange Sperrung der A66

Ein umgekippter Lastwagen hat auf der A66 bei Flieden (Kreis Fulda) für eine stundenlange Sperrung, circa 36.000 Euro Schaden und einen Leichtverletzten gesorgt. Der 54-jährige Fahrer des Lastwagens hatte am Freitagabend aus bisher ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Lastwagen kippte nach rechts in eine Böschung und blieb auf dem Standstreifen und dem rechten Fahrstreifen der Autobahn liegen. Die Feuerwehr befreite den 54-Jährigen aus dem Fahrerhaus. Er wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Für die aufwendigen Bergungsarbeiten musste die Autobahn voll gesperrt werden. Wegen eines geringem Verkehrsaufkommens sei es allerdings zu keinen Staus gekommen, so die Polizei.

